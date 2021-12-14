Житель Ушачского района приговорен к 11 годам колонии за убийство

42-летний житель Ушачского района получил 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за убийство супруга его падчерицы.

В мае 2021 года сельчанин поругался с мужчиной и нанес ему 7 ножевых ранений, от чего тот скончался на месте трагедии.

На суде обвиняемый свою вину не признал и пояснил, что его действия носили оборонительный характер. К слову, он уже был судим, в том числе за угрозу убийством и причинение тяжких телесных повреждений, сообщает пресс-служба прокуратуры Витебской области.

В пользу матери погибшего с убийцы взыскано 50 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.