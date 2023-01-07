За жестокое убийство в Орше женщина получила 18 лет колонии

Происшествия
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57-летняя жительница Орши нанесла 60-летнему мужчине 385 ударов и проведет 18 лет в колонии за жестокое убийство.

Будучи нетрезвой, в квартире в Барани под Оршей, во время ссоры она нанесла мужчине не менее 385 ударов, в том числе в голову и шею. Била посудой, осколками посуды, пилой-ножовкой, кулаками. От побоев мужчина скончался на месте.

В суде женщина отрицала то, что была пьяна, и утверждала, что била не специально, чтобы убить, а защищалась.

В итоге все же 18 лет колонии, принудительные меры безопасности и лечение от хронического алкоголизма, а также возмещение родственникам погибшего морального вреда.

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