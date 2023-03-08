В Бешенковичах мужчине грозит 15 лет тюрьмы за убийство знакомого

Витебская область
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В Бешенковичах мужчина убил знакомого. Дело направлено в суд.

Трагедия произошла в ноябре прошлого года. Между двумя знакомыми возник конфликт, в итоге нетрезвый житель Сенненского района нанес приятелю минимум десять ударов в область головы. Пострадавший скончался на месте от закрытой черепно-мозговой травмы из-за развития отека и сдавления головного мозга.

За причинение тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть человека, фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.

Житель Полоцка приговорен к 14 годам колонии за жестокое убийство

Витебская область криминал происшествие
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