52 удара ножом: в Новополоцке произошло жестокое убийство женщины

В результате ударов ножом, нанесенных на глазах у детей, 40-летний житель Новополоцка причинил более полусотни травм своей 39-летней супруге, что привело к ее смерти на месте происшествия 7 июля на даче.

По данным следствия, мужчина использовал нож и другие острые предметы для нанесения более 52 ударов по различным частям тела женщины в присутствии их несовершеннолетних детей.

По статье 139 часть 2 пункт 6 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело о убийстве с особой жестокостью, за которое предусмотрено наказание в виде расстрела.

Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина совершил это деяние находясь в состоянии невменяемости, и ему необходимо принудительное лечение в психиатрическом стационаре под строгим наблюдением.

Прокуратура Витебской области передала уголовное дело в Витебский областной суд для применения к обвиняемому принудительных мер безопасности и лечения, по информации службы информации прокуратуры Витебской области.