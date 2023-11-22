52 удара ножом: в Новополоцке произошло жестокое убийство женщины

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В результате ударов ножом, нанесенных на глазах у детей, 40-летний житель Новополоцка причинил более полусотни травм своей 39-летней супруге, что привело к ее смерти на месте происшествия 7 июля на даче.

По данным следствия, мужчина использовал нож и другие острые предметы для нанесения более 52 ударов по различным частям тела женщины в присутствии их несовершеннолетних детей.

По статье 139 часть 2 пункт 6 Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело о убийстве с особой жестокостью, за которое предусмотрено наказание в виде расстрела.

Согласно заключению стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы, мужчина совершил это деяние находясь в состоянии невменяемости, и ему необходимо принудительное лечение в психиатрическом стационаре под строгим наблюдением.

Прокуратура Витебской области передала уголовное дело в Витебский областной суд для применения к обвиняемому принудительных мер безопасности и лечения, по информации службы информации прокуратуры Витебской области.

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