Более 70 дополнительных поездов были введены БЖД на праздничные дни февраля и марта

На праздничные дни февраля и марта Беларуская железная дорога запустила более 70 дополнительных поездов. С 22 по 25 февраля 2024 года, во время февральских выходных в России, были назначены 10 дополнительных поездов в сотрудничестве с РЖД.

В период с 7 по 10 марта 2024 года, учитывая увеличенный спрос пассажиров, было запланировано 14 дополнительных международных и более 50 межрегиональных поездов. Маршруты данных поездов включают Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург, а также Калининград – Москва.

На территории Республики Беларусь дополнительные поезда будут курсировать между Минском и всеми областными центрами, а также в направлениях Минск – Пинск и Гродно – Орша – Кричев. Особенно много поездов предусмотрено на 7 марта, учитывая прогнозируемое увеличение пассажиропотока.