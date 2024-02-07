Более 70 дополнительных поездов были введены БЖД на праздничные дни февраля и марта

Транспорт
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На праздничные дни февраля и марта Беларуская железная дорога запустила более 70 дополнительных поездов. С 22 по 25 февраля 2024 года, во время февральских выходных в России, были назначены 10 дополнительных поездов в сотрудничестве с РЖД.

В период с 7 по 10 марта 2024 года, учитывая увеличенный спрос пассажиров, было запланировано 14 дополнительных международных и более 50 межрегиональных поездов. Маршруты данных поездов включают Минск – Москва, Минск – Санкт-Петербург, а также Калининград – Москва.

На территории Республики Беларусь дополнительные поезда будут курсировать между Минском и всеми областными центрами, а также в направлениях Минск – Пинск и Гродно – Орша – Кричев. Особенно много поездов предусмотрено на 7 марта, учитывая прогнозируемое увеличение пассажиропотока.

БЖД назначила дополнительные поезда в сообщении Витебск – Москва и Минск

Витебск железнодорожный транспорт
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