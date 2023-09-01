По маршруту Витебск-Городок будет курсировать поезд с изображением беларуских писателей

Витебская область
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В период проведения Дня беларуской письменности в Городке со 2 по 3 сентября из Витебска и обратно будут курсировать 16 поездов, 4 из которых введены дополнительно. Еще одним новшеством станет запуск состава с изображениями беларуских писателей и цитатами из их произведений.

Ежедневно Витебск и Городок будут связывать 8 поездов. Время в пути составит менее одного часа. Первый состав из Витебска 2 сентября отправляется в 8:35, последний – в 20:54. В обратном направлении – в 6:05 и 23:33 соответственно.

Подробности можно узнать на сайте БЖД.

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