С начала года в Витебске на пожарах погибли 12 человек

На текущий момент января в Витебской области зафиксированы минимум 12 случаев погибших в результате пожаров. Последнее происшествие имело место утром в понедельник, когда в 7:45 вспыхнул пожар в одной из квартир на проспекте Черняховского. Прибывшие пожарные выяснили, что огонь охватил квартиру на 7-м этаже.

В ходе тушения спасатели обнаружили тело 63-летнего пенсионера в коридоре квартиры. В результате пожара пострадал интерьер комнаты, а стены и потолок стали закопченными. Ведется проверка причин пожара, при этом рассматривается версия неосторожного обращения с огнем при курении погибшим.

Еще одна трагедия в Витебске, произошла перед новым годом, где погибли трое взрослых и ребенок. Все взрослые жертвы склонны были к алкогольным злоупотреблениям и курению. Ребенок трижды признавался в социальной опасности, семья была под контролем профилактических органов, но в результате формальной работы люди погибли.