В Витебске скончался 60-летний мужчина, пострадавший в результате пожара

26 января скончался 60-летний мужчина, пострадавший в результате пожара в Витебске, который произошел 1 января.

Пожар начался около 10 утра в одной из квартир первого этажа пятиэтажного дома №80 на проспекте Фрунзе, где проживала пожилая супружеская пара.

После утреннего новогоднего застолья мужчина пошел спать и зажег сигарету. Из-за от непотушенной сигареты возникло возгорание постели.

Жена мужчины заметила пожар несколько позже и успела потушить огонь. Она вызвала скорую помощь, и пострадавшего госпитализировали с ожогами ног, покрывающими примерно 20% поверхности тела.

Медики велели борьбу за жизнь пострадавшего почти четыре недели, но утром 26 января житель Витебска ушел из жизни в больнице из-за тяжелых ожогов.