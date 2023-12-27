Во время пожара в Витебске погибли четыре человека

25 декабря в 14:29 часов спасатели из Витебска получили вызов о возгорании в квартире на улице Партизанской, расположенной в центре области.

По прибытии на место происшествия спасатели заметили задымление в третьем подъезде многоквартирного дома.

При осмотре квартиры, где, предположительно, начался пожар, сотрудники МЧС обнаружили в одной из комнат без сознания ребенка 2018 года рождения и его мать 1982 года рождения, которые временно проживали у дедушки и бабушки. В соседней комнате были найдены хозяин квартиры 1961 года рождения и его супруга 1964 года рождения. Спасатели передали всех пострадавших медицинским бригадам скорой помощи, которые, к сожалению, констатировали смерть четырех человек.

В результате пожара стены и потолок квартиры покрыты сажей, а имущество получило повреждения.

Специалисты из Витебского областного управления МЧС в настоящее время расследуют причину возгорания.

Также, в районе Витебска на месте пожара в общежитии было обнаружено тело мертвой женщины.