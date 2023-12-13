В Витебске звучали взрывы, горела подстанция — видео

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На трансформаторной подстанции в витебском районе Лучеса произошла крупная авария. Жители областного центра слышали взрывы на энергетическом объекте. На станции отключились электрические насосы и в некоторых районах вокруг района Лучеса пропала вода. Также пропало электричество. В Витебском МЧС, сообщили, что “произошло короткое замыкание, но поломка уже устранена”. Отметим, что “поломка” горела так сильно, что зарево пожара и вспышки были хорошо видны во многих районах Витебска.
В “Витебскаблводаканале” заявили, что подача воды восстановлена, однако качество воды может ухудшиться в ближайшие дни. Из этого следует, что технологическое оборудование на инфраструктурном объекте повреждено, восстановить его вряд ли удастся в оперативно. Это свидетельствует о серьезной аварии. Наиболее вероятные версии произошедшего:
  1. изношенность оборудования, плохое состояние коммутационных аппаратов на трансформаторных подстанциях,
  2. человеческий фактор,
  3. теракт.
Отметим, что на каждой подстанции существуют серьезные системы защиты от короткого замыкания и человеческого фактора. Неужели все системы защиты были нерабочими? Ждем возбуждения уголовного дела и честного отчета от местных властей.

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