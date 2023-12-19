В Витебском районе в общежитии на пожаре погибла женщина

17 декабря в 03:11 спасатели получили вызов от диспетчера системы “Молния” о сработке пожарной сигнализации в общежитии Витебского государственного аграрно-технического колледжа, расположенном в агрогородке Октябрьская Витебского района.

Прибыв на место, спасатели обнаружили открытое возгорание на верхнем этаже трехэтажного общежития. В ходе осмотра в горящем блоке на полу было обнаружено тело женщины 1989 года рождения без признаков термических ожогов. Пожар был ликвидирован спасателями. Причины пожара и обстоятельства гибели женщины расследуются правоохранительными органами по информации от Витебского областного управления МЧС.

В результате другого происшествия в Витебске, мать и двое детей были спасены во время пожара, возникшего в квартире.