В Новополоцке горело общежитие

Пожар
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1 ноября вечером в Новополоцке произошел пожар в общежитии, принадлежащем КУП “Жилищная ремонтно-эксплуатационная организация” на улице Блохина. В 21:39 спасателям поступило сообщение о возгорании в одной из комнат этого общежития.

Когда отряды МЧС прибыли на место вызова, из окна одной из комнат на одиннадцатом этаже обнаружили черный дым.

Вследствие пожара в здании общежития сработала речевая система оповещения, и служители МЧС произвели эвакуацию 83 человек, включая 13 детей.  К счастью, никто не пострадал.

Помещение, где произошел пожар, получило серьезные повреждения – стены и потолок заполнены сажей, а имущество было повреждено.

Следствие в настоящее время проводит проверку происшедшего пожара, устанавливая его причину. Главная версия – неосторожное обращение с огнем.

Горело еще одно общежитие в Витебской области. Эвакуировано около 100 человека

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