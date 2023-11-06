В Новополоцке горело общежитие

1 ноября вечером в Новополоцке произошел пожар в общежитии, принадлежащем КУП “Жилищная ремонтно-эксплуатационная организация” на улице Блохина. В 21:39 спасателям поступило сообщение о возгорании в одной из комнат этого общежития.

Когда отряды МЧС прибыли на место вызова, из окна одной из комнат на одиннадцатом этаже обнаружили черный дым.

Вследствие пожара в здании общежития сработала речевая система оповещения, и служители МЧС произвели эвакуацию 83 человек, включая 13 детей. К счастью, никто не пострадал.

Помещение, где произошел пожар, получило серьезные повреждения – стены и потолок заполнены сажей, а имущество было повреждено.

Следствие в настоящее время проводит проверку происшедшего пожара, устанавливая его причину. Главная версия – неосторожное обращение с огнем.