«Витебскхлебпром» временно прекратило работу хлебобулочного цеха в результате пожара

После пожара, который произошел на территории филиала «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром», работа хлебобулочного цеха была приостановлена. Ведомство сообщило, что технологический процесс цеха был остановлен, однако поставки хлебобулочных изделий не прерывались, так как обеспечение производится из ближайших регионов через ОАО «Витебскхлебпром».

По результатам пожара были повреждены две хлебобулочные печи, утрачено 200 кг готовой продукции и 3 тонны теста. Кроме того, пострадали 200 погонных метров электропроводки и 20 погонных метров металлических коробов системы вентиляции.

Инцидент случился днем 17 января, и информация о возгорании поступила в 15:25. Сотрудники МЧС успешно спасли работника хлебозавода, родившегося в 1958 году, который был доставлен в больницу с ожогами. 24 человека смогли самостоятельно покинуть здание.