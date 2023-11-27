На территории РУПТП «Оршанский льнокомбинат» произошел пожар

Пожар
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В Орше 25 ноября произошел пожар на территории РУПТП «Оршанский льнокомбинат».

Согласно данным МЧС, возгорание произошло на первом этаже трехэтажного кирпичного здания фабрики №4, расположенного на Молодежной улице. Пожар возник на сушильном станке участка карусельной печати.

Инцидент повлек за собой повреждение лакокрасочного покрытия сушильного станка. По сообщению, в результате происшествия никто не пострадал. Технологический процесс на предприятии не был нарушен. Причина возникновения пожара находится в процессе выяснения.

В Оршанском районе произошел смертельный пожар

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