В Оршанском районе произошел смертельный пожар

Вечером 29 октября в агрогородке Ларионовка Оршанского района произошел пожар с человеческими жертвами. Сообщение о происшествии поступило к пожарным в 11:44 утра. По прибытии первых пожарных бригад на месте было замечено сильное задымление и горение одной из двух квартир в двухквартирном одноэтажном сблокированном кирпичном доме.

Пламенем была охвачена квартира №1, принадлежащая 60-летнему безработному мужчине. В соседней квартире №2 проживает 77-летняя пенсионерка, которая сумела вовремя спастись и осталась целой.

В ходе тушения горящей квартиры, пожарные обнаружили тела двух жителей села, 63 и 42 лет. Они находились в квартире №1 вместе с ее хозяином.

В результате пожара квартира №1 была полностью разрушена огнем, повреждены потолочное перекрытие и стены. В то же время, квартира №2, принадлежащая пенсионерке, осталась без повреждений, как сообщила пресс-служба МЧС.

На данный момент проводится проверка, чтобы установить причину пожара.