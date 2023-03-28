На Минском автозаводе МАЗ прогремели взрывы, произошел крупный пожар

Возгорание на Минском автомобильном заводе произошло вчера вечером. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Также отмечают, что местные жители слышали несколько взрывов.
Пожар в Минске на автозаводе
На видео виден густой дым в районе автомобильного завода. Что произошло на самом деле – неизвестно.
Пока официальной информации о возгорании на территории Минского автомобильного завода нет.
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