На Минском автозаводе МАЗ прогремели взрывы, произошел крупный пожар

Возгорание на Минском автомобильном заводе произошло вчера вечером. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Также отмечают, что местные жители слышали несколько взрывов.

Пожар в Минске на автозаводе

На видео виден густой дым в районе автомобильного завода. Что произошло на самом деле – неизвестно.

Пока официальной информации о возгорании на территории Минского автомобильного завода нет.