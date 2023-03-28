На Минском автозаводе МАЗ прогремели взрывы, произошел крупный пожар

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Возгорание на Минском автомобильном заводе произошло вчера вечером. Об этом сообщают местные телеграммы-каналы. Также отмечают, что местные жители слышали несколько взрывов.

На Минском автозаводе МАЗ прогремели взрывы, произошел крупный пожар

Пожар в Минске на автозаводе

На видео виден густой дым в районе автомобильного завода. Что произошло на самом деле – неизвестно.

Пока официальной информации о возгорании на территории Минского автомобильного завода нет.

На Минском автозаводе МАЗ прогремели взрывы, произошел крупный пожар
Пожар в Минске вечером 27 марта 2023 года. Фото из соцсетей

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