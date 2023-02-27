Беларуские партизаны взорвали российский военный самолет при помощи дронов — СМИ

В результате атаки дронов беларуских партизан на аэродроме «Мачулищи» под Минском был взорвал российский военный самолет ДРЛО А-50.

На беларуском военном аэродроме «Мачулищи», расположенном в 12 км от Минска, утром в воскресенье, 26 февраля, произошли взрывы. Об этом сообщили в организации бывших сотрудников силовых структур BYPOL. Сообщается, что в районе военного аэродрома, используемого российскими оккупационными войсками, местные жители наблюдают большое количество военных и экипажи ГАИ, которые проверяют все проезжающие автомобили. В BYPOL уточнили, что взрывы стали результатом диверсии. По информации активистов, в результате взрывов серьезные повреждения получил российский военный самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 — пострадали его передняя и центральная части, а также авионика и радиолокационная антенна.

Атаку устроили белруские партизаны

Руководитель BYPOL Александр Азаров заявил изданию «Наша Ніва», что к диверсии на военном аэродроме «Мачулищи» причастны беларуские партизаны. В комментарии «Белсату» Азаров рассказал, что она была осуществлена с помощью дронов и что все участники операции находятся уже за пределами Беларуси.

Информацию об атаке дронов подтвердили российские военкоры Юрий Котенок и Семен Пегов.

Власти произошедшее пока не комментировали. Журналисты «Зеркала» связались с МЧС и Минобороны Беларуси. МЧС сообщило изданию, что информация о взрывах не поступала, а согласно заявлению Минобороны, «ничего серьезного не произошло».

Что известно о поврежденном российском самолете?

Как пишет мониторинговая группа «Беларускі Гаюн», пострадал самолет ДРЛО А-50У воздушно-космических сил РФ с регистрационным номером RF-50608, который прилетел в Беларусь 3 января 2023 года. За 54 дня этот борт сделал 12 вылетов. Предыдущий его прилет на беларускую территорию был зафиксирован 24 февраля 2022 года.

По данным группы, у ВКС РФ есть всего 9 таких самолетов, из них 6 усовершенствованных. Стоимость такого самолета оценивается в 330 млн долларов.

Между тем онлайн-издание «Украинская правда» напоминает, что с аэродрома «Мачулищи» обычно взлетают самолеты-носители гиперзвуковых ракет «Кинжал», из-за чего по всей Украине звучит воздушная тревога. Такие «психологические атаки» проводятся россиянами с целью терроризирования населения Украины.