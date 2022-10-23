В России упал на дома еще один военный самолет с бомбами

В российском Иркутске на жилые дома упал многоцелевой истребитель Су-30 советского производства.

По словам очевидца, машина смерти упала прямо на частный сектор. Сразу после падения произошел большой взрыв. Значительно пострадала жилая застройка. От деревянного дома, на который приземлился самолет, ничего не осталось. Власти отрицают жертвы среди мирного населения. При этом они признают, что оба пилота погибли на месте крушения.

По официальной версии, самолет выполнял над шестисот тысячным городом Иркутском «испытательный полет«, сообщают СМИ.

Напомним, что всего несколько дней назад в российском городе Ейске бомбардировщик Су-34 упал на многоэтажный жилой дом, погибло 15 мирных жителей. Власти отрицали наличие жертв.