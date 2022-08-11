СМИ: Украина нанесла удар по беларускому аэродрому в Зябровке под Гомелем

10 августа СМИ сообщили о взрывах и вспышках на военном аэродроме возле деревни Зябровка под Гомелем.

Сообщается, что это беларуский аэродром военного назначения «Зябровка», переданный Лукашенко в полное распоряжение Российской Федерации, стал ареной боевых действий.

Как сообщают местные журналисты, всего было видно восемь вспышек за десять минут. Во время взрывов работали системы ПВО.

Военный аэродром «Зябровка» в Гомельском районе с начала нападения России на Украину используется российскими военными для нанесения воздушных ударов по территории Украины. Именно с территории Беларуси агрессор осуществлял главный удар по направлению на украинскую столицу.

С начала войны граница между Беларусью и Украиной полностью закрыта, граждане наших стран не могут свободно перемещаться. На всей территории Беларуси расквартированы силы оккупантов. Практические ежедневно беларуские наблюдатели фиксируют приземление в аэропортах Гомельской области тяжелых военно-транспортных самолетов, которые привозят крупногабаритные грузы военного назначения, предположительно это ракеты для комплексов ЗРК С-300/С-400, предназначенные для убийства украинцев.

Вся информация по взрывам на беларуской территории на данный момент уточняется.

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