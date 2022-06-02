Пожар на территории хранилища мазута произошел в Витебске: возбуждено уголовное дело

1 июня, на ООО «БалтТрансОйл» в Витебске произошло возгорание мазута. В результате произошедшего пострадали три сотрудника предприятия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 302 УК РБ (нарушение правил безопасности на взрывоопасном предприятии, повлекшее взрыв). Устанавливают обстоятельства произошедшего: изъяли необходимую документацию и записи камер видеонаблюдения.

Работники МЧС установили, что при перекачке битума из емкости автоцистерны в резервуар произошло возгорание битума, затем он разлился и загорелся в обваловании резервуара. Создалась угроза распространения горения на соседний наземный резервуар.

Пожар локализован спасателями в 14-20, ликвидирован — в 14.33.

Пострадали 3 человека: мужчины 1993 г. р, 1978 г. р. и 1960 г. р., которые с травмами различной степени тяжести были доставлены в больницу. Огнем повреждены резиновые рукава, закопчены корпус, электродвигатель, насос, изоляция электродвигателя наземного резервуара.

Причина происшествия устанавливается. В Следственном комитете подтвердили информацию о трех пострадавших: двое пострадавших после оказания медицинской помощи были отпущены домой, третий — в тяжелом состоянии находится в больнице.