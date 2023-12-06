В Браславском районе колхоз задолжал 720 000 долларов. Начата процедура банкротства

В Браславском районе началась процедура банкротства коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Видзовский», которое имеет задолженность почти в 720 000 долларов перед кредиторами.

С начала марта текущего года это сельхозпредприятие находилось в процессе ликвидации, решение о которой было принято браславским районным исполнительным комитетом.

Ликвидатор установил, что организация не имеет возможности погасить свои долги перед кредиторами. К ноябрю текущего года долг предприятия превысил 2 370 000 рублей и продолжал увеличиваться.

Почти 64% от общей суммы задолженности составляют денежные обязательства, оставшиеся 36% – обязательные платежи.

В процессе ликвидации КУСП «Видзовский» было обнаружено имущество общей стоимостью 1 928 29 рублей 88 копеек. От этой суммы остаточная стоимость основных средств составляет 1 478 264 рублей 77 копеек, а стоимость товарно-материальных ценностей – 450 015 рублей 11 копеек.

Существенную часть имущества составляют жилые дома, которые, из-за их состояния и местоположения, вероятно, будут сложно реализовать.

В результате ликвидатор подал в экономический суд Витебской области заявление о банкротстве сельхозпредприятия. 18 ноября суд вынес определение о принятии заявления, начале производства по делу о банкротстве и открытии конкурсного производства относительно КУСП «Видзовский».

Первое собрание кредиторов намечено на 26 января следующего года.