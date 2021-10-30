В связи с банкротством ликвидируется Миорская ПМК-55

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Экономический суд Витебской области вынес решение о признании ДКУСП «Миорская передвижная механизированная колонна — 55» банкротом и открытии в отношении должника ликвидационного производства, сообщили в пресс-службе суда.

Во время сегодняшней поездки в Витебскую область Александр Лукашенко не посещал руины обанкротившегося предприятия. Потерянные деньги государства никто не вернет. Коррумпированные чиновники не вспомнят об этом в своих выступлениях.

На антикризисного управляющего Владимира Кандыбо возложена обязанность завершить ликвидационные мероприятия до 17 июня 2022 года. В реестр требований кредиторов включена задолженность на общую сумму более Br1,2 млн. По результатам проведенных инвентаризации и оценки антикризисный управляющий установил имущество должника стоимостью более Br935 тыс., в том числе дебиторская задолженность составляет около Br430 тыс. Более половины дебиторки приходится на ОАО «Подъельцы» (Миорский район). Сельхозпредприятие не рассчиталось с ПМК-55 за строительство молочно-товарной фермы с водозаборными сооружениями, введенной в эксплуатацию в 2013 году, что негативно отразилось на финансовом положении дочернего коммунального строительно-монтажного предприятия, пишет БелТА.

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Имущество ПМК-55 расположено на двух земельных участках и включает 3-этажное административное здание конторы, 7 производственных строений на промышленной площадке размером 2,3 га, а также машины и механизмы.

Инициатором обращения в суд выступило само предприятие. Учредителем ПМК-55 является КУППСП «Полоцксельстрой». Строительно-монтажная организация с марта 2021 года находилась в процедуре ликвидации по решению собственника. За последние несколько лет на предприятии неоднократно менялись руководители. ПМК-55 не способно осуществлять хозяйственную деятельность, в том числе из-за низкой выработки. С января 2021 года организация, счета которой арестованы, получает внешнюю поддержку для выплаты зарплаты работникам. Комплексно оценив ситуацию, ликвидатор пришел к выводу невозможности завершения ликвидации без применения механизма банкротства.

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