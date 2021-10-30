Александр Лукашенко под Оршей осматривал красных датских коров

Беззаконие
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Сегодня Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Устенский» в Оршанском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

На предприятии разводят племенных датских красных коров.

Комплекс «Устенский» принадлежит производственному предприятию «Устье» Национальной академии наук.

Лукашенко осмотрел племенной скот и доильное оборудование.

Его сопровождала свита чиновников, среди которых был и председатель Витебского облисполкома Владимир Шерстнев, сын которого арестован, предположительно, за коррупцию.

Александр Лукашенко под Оршей осматривал красных датских коров

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