Александр Лукашенко под Оршей осматривал красных датских коров

Сегодня Александр Лукашенко посетил молочно-товарный комплекс «Устенский» в Оршанском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул первого».

На предприятии разводят племенных датских красных коров.

Комплекс «Устенский» принадлежит производственному предприятию «Устье» Национальной академии наук.

Лукашенко осмотрел племенной скот и доильное оборудование.

Его сопровождала свита чиновников, среди которых был и председатель Витебского облисполкома Владимир Шерстнев, сын которого арестован, предположительно, за коррупцию.