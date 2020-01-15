Банкротство Сенненского райагросервиса. Долг в 10 миллионов долларов

В отношении ОАО «Сенненский райагросервис» экономическим судом Витебской области заведено дело о банкротсве. Заявление в суд подал сам должник. Согласно предоставленным в суд документам, задолженность перед кредиторами у организации равна 21088000 рублей.

За последние 9 месяцев предприятие получило чистый убыток в 374000 рублей, оборотных средств нет. Обязательства организации в 147 раз превысили дебеторскую задолженность перед ней, сообщают Народные новости Витебска.

Экономический суд Витебской области завел дело об экономической несостоятельности ОАО c защитным периодом до 27 января.