В Витебске изменяется расписание движения двух троллейбусных маршрутов

ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщает о планируемых изменениях в расписании следующих троллейбусов:

Маршрут № 5: «Микрорайон Фрунзе – улица Лазо – Железнодорожный Вокзал»; Маршрут № 14: «Микрорайон Фрунзе – проспект Генерала Людникова – Котельная «Северная».

Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года. Актуальное расписание будет доступно на официальном сайте и остановочных пунктах областного центра к указанной дате.

Напоминаем также, что с 1 ноября были внесены изменения в расписание троллейбусного маршрута №16, который начал действовать с 1 сентября.