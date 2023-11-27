В Витебске изменяется расписание движения двух троллейбусных маршрутов

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ОАО «Витебскоблавтотранс» сообщает о планируемых изменениях в расписании следующих троллейбусов:

  1. Маршрут № 5: «Микрорайон Фрунзе – улица Лазо – Железнодорожный Вокзал»;
  2. Маршрут № 14: «Микрорайон Фрунзе – проспект Генерала Людникова – Котельная «Северная».

Изменения вступят в силу с 1 декабря текущего года. Актуальное расписание будет доступно на официальном сайте и остановочных пунктах областного центра к указанной дате.

Напоминаем также, что с 1 ноября были внесены изменения в расписание троллейбусного маршрута №16, который начал действовать с 1 сентября.

В Витебске будет организован новый маршрут троллейбусов с автономным ходом

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