В Витебске появились новые автобусы на городских маршрутах

Витебск
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На некоторых маршрутах областного центра появились новые голубые автобусы, которые не оставили равнодушными пассажиров. Это первое значительное пополнение автопарка Витебска за последние годы — целых 17 автобусов МАЗ-203, произведенных на отечественном предприятии.

Некоторые из них уже начали свою работу, обслуживая маршруты №№ 1, 3, 15, 18, 26, 30, и 106. Остальные автобусы запланированы для выхода на маршруты до конца недели.

Емкость салона новых автобусов впечатляет: 26 сидячих мест, 75 стоячих и одно место для инвалидов.

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