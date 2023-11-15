В Витебске появились новые автобусы на городских маршрутах

На некоторых маршрутах областного центра появились новые голубые автобусы, которые не оставили равнодушными пассажиров. Это первое значительное пополнение автопарка Витебска за последние годы — целых 17 автобусов МАЗ-203, произведенных на отечественном предприятии.

Некоторые из них уже начали свою работу, обслуживая маршруты №№ 1, 3, 15, 18, 26, 30, и 106. Остальные автобусы запланированы для выхода на маршруты до конца недели.

Емкость салона новых автобусов впечатляет: 26 сидячих мест, 75 стоячих и одно место для инвалидов.