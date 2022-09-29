В Городке новые рейсовые автобусы МАЗ вызвали негодование для пожилых людей и людей с ограниченными возможностями

Для автоколонны Городка закупили четыре 15-местных автобуса МАЗ. Но люди с инвалидностью из-за особенностей конструкции автобусов не могут ими пользоваться.

Дверь салона в новых автобусах МАЗ открывается вручную. Серьезная преграда для стариков и людей с ограниченными возможностями пол с высоким выступом. Поручни в салоне не предусмотрены.

Суть проблемы довели до районных властей, они пообещали, что через месяц в Городке начнут курсировать два автобуса с низким полом. А на каждом маршруте будут работать кондукторы, которые будут оказывать помощь людям с ограниченными возможностями.