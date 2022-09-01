25 новых автобусов получили школы Витебской области

Витебская область
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25 новых школьных автобусов переданы управлению по образованию Витебского облисполкома. Новые автобусы модели МАЗ 257S сегодня получили сельские школы области. Масштабное обновление парка позволит обеспечить безопасность детей и комфортно подвозить их к месту учебы и обратно домой.

Школьные автобусы приобретены за счет областного бюджета. На эти цели направлено 4,4 млн. белорусских рублей. Парк школьных автобусов в области в этом году полностью готов к перевозке детей и насчитывает более 280 машин. Транспортом к месту учебы доставляется более 9 тысяч сельских школьников. По некоторым районам пробег автобусов в сутки составляет свыше 250 километров.

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Витебская область транспорт
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