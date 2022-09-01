25 новых автобусов получили школы Витебской области

25 новых школьных автобусов переданы управлению по образованию Витебского облисполкома. Новые автобусы модели МАЗ 257S сегодня получили сельские школы области. Масштабное обновление парка позволит обеспечить безопасность детей и комфортно подвозить их к месту учебы и обратно домой.

Школьные автобусы приобретены за счет областного бюджета. На эти цели направлено 4,4 млн. белорусских рублей. Парк школьных автобусов в области в этом году полностью готов к перевозке детей и насчитывает более 280 машин. Транспортом к месту учебы доставляется более 9 тысяч сельских школьников. По некоторым районам пробег автобусов в сутки составляет свыше 250 километров.