В Витебске речевыми информаторами для удобства слабовидящих и незрячих людей оборудуют семь остановок общественного транспорта

Витебск
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На отдельных маршрутах общественного транспорта в городе будут экспериментально внедрены речевые информаторы для удобства слабовидящих и незрячих людей.

Планируется, что это будет маршрут автобуса № 1 и на выбор троллейбусы № 4 или № 1. Речевые информаторы нужны на остановках «Вокзал», «Автовокзал».

По словам председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александра Христофорова, области проживает чуть менее 1 миллиона 200 тысяч человек, из которых 33 процента составляют физически ослабленные лица, к ним мы относим 276 тысяч людей пожилого возраста и 59 тысяч граждан с инвалидностью.

Как будет ходить общественный транспорт в Витебске с 1 сентября?

Витебск речевые информаторы
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