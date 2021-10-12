В Витебске речевыми информаторами для удобства слабовидящих и незрячих людей оборудуют семь остановок общественного транспорта

На отдельных маршрутах общественного транспорта в городе будут экспериментально внедрены речевые информаторы для удобства слабовидящих и незрячих людей.

Планируется, что это будет маршрут автобуса № 1 и на выбор троллейбусы № 4 или № 1. Речевые информаторы нужны на остановках «Вокзал», «Автовокзал».

По словам председателя комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Александра Христофорова, области проживает чуть менее 1 миллиона 200 тысяч человек, из которых 33 процента составляют физически ослабленные лица, к ним мы относим 276 тысяч людей пожилого возраста и 59 тысяч граждан с инвалидностью.