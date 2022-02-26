В районе аэропорта Витебск в 2023 году построят транспортно-логистический центр

Для реализации проекта выделен земельный участок около международного аэропорта Витебск, расположенного в 11 км от областного центра. К возведению комплекса планируется приступить в текущем году. Общая площадь складских помещений ТЛЦ «Витебск-Белтаможсервис» составит около 2,5 тыс. кв.м.

С учетом расположения, новый объект транспортно-логистической инфраструктуры позволит в одном месте объединить потенциал перевозок авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом для улучшения качества услуг, обеспечения непрерывности и прочности цепочек поставок. Кроме того, создание ТЛЦ повысит транспортную привлекательность Витебской области, создаст возможности для привлечения в регион дополнительных транзитных потоков, упростит ведение бизнеса по обработке грузов.