Туристический инфоцентр появится в Витебске

Туристический информационный центр создан туристско-гостиничным комплексом «Витебск Отель» по инициативе и в сотрудничестве с отделом спорта и туризма горисполкома. Открылся центр сегодня, 26 июня, в День города. Об этом сообщили в Витебском облисполкоме.

Среди задач нового центра презентация и продвижение туристического потенциала города Витебска, формирование привлекательного имиджа города, помощь туристам в самостоятельном знакомстве с объектами историко-культурного наследия.

Гости Витебска смогут получить информацию о городе и его основных достопримечательностях, уточнить время работы музеев и торговых центров, заказать экскурсии. Офис будет наполнен информационно-справочной литературой о Витебске и области.

После церемонии открытия всех гостей ждала бесплатная пешеходная экскурсия по центру города.