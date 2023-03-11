Туруслугами организаций Витебской области в прошлом году воспользовались более 224 тыс. человек

Витебская область
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Более 224 тыс. человек воспользовались услугами туристических организаций Витебской области в прошлом году.

Туристическую деятельность в регионе в прошлом году осуществляли 140 организаций. В целом их услугами воспользовались 224,5 тыс. человек – это организованные туристы и экскурсанты. Последних было более 170 тыс.

Организованный туризм в северном регионе в прошлом году продолжил динамично развиваться. В частности, если в 2021 году область посетили около 3,4 тыс. организованных иностранных туристов и экскурсантов, то в 2022 году — почти 15,7 тыс. Однако по числу выехавших за границу и обслуженных туристическими организациями региона наблюдается небольшое снижение — 21,1 тыс. (разница с предыдущим годом около 2 тыс.).

Туры в пределах страны в фирмах области выбрали 187,8 тыс. беларусов. В однодневные поездки при этом отправились более 161 тыс. человек.

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Витебская область туризм
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