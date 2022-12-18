Вильнюс — почему стоит посетить?

Выходные в Литве для многих поляков – это сентиментальное путешествие. Поездка в Вильнюс в рамках поездки выходного дня позволит вам увидеть самые важные места: Старый город, кладбище Росса, Ворота Зари, соборы св. Ладислав и св. Станислава, Василианская церковь, Вильнюсская ратуша и Вильнюсский университет.

Доверившись профессионалам, экскурсия на автобусе для вас станет лучшим видом путешествия. Автобусные туры https://vs-travel.ru/ для тех, кто хочет увидеть и найти как можно больше. Не секрет, что комфортабельный автобус, насыщенная экскурсионная программа, комфортабельные отели и опытный персонал – залог успешного отдыха. Во время организованных автобусных туров вас каждый день вас ждут новые чудеса и достопримечательности. Много интересной информации, мудрых историй и забавных анекдотов.

Что посмотреть в Вильнюсе

Открытый в 2013 году дворец воссоздает бывшую резиденцию литовских князей. Комплекс представляет собой современное представление оригинального Нижнего замка, который стоял на этом месте со второй половины 13 века и был резиденцией сменявших друг друга литовских князей, начиная с династии Гедиминов. Первоначально резиденция имела готические черты, а со временем превратилась в роскошный дворец эпохи Возрождения. В середине XVII века дворец был разорен московскими войсками, а позже и вовсе разрушен. Его восстановили только в 2013 году. Во Дворце правителей теперь можно посетить четыре постоянные выставки, представляющие функции этой исторической резиденции, и принять участие в частых культурных и художественных мероприятиях.

Соборная площадь в Вильнюсе

Сердце города — Соборная площадь, главными элементами которой являются Соборная базилика св. Станислава епископа и св. Ладислава и колокольня . Вероятно, первый собор был построен в 1251 году на месте языческого капища.

Нынешний вид базилики обязан Вавжинцу Гуцевичу, который перестроил ее в стиле классицизма в конце 18 века. Однако внутри вы можете легко найти следы других стилей. Место, которое нельзя пропустить, это часовня св. Казимир XVII века. Созданный по образцу капеллы Сигизмунда в Вавеле, он впечатляет своей красивой лепниной, фресками и позолоченными фигурами польских королей . Интересным фактом, связанным с часовней, является изображение покровителя, на котором святой имеет 3 руки . В склепе под часовней находятся могилы Александра Ягеллончика (единственного польского короля, похороненного в Вильнюсе), две жены Зигмунда Августа и сердце Владислава IV Вазы.

Колокольня , стоящая рядом с собором , представляет собой перестроенную в 1530 году бывшую башню, которая в прошлом была частью оборонительных стен Вильнюса . Внутри находится выставка колоколов, старинные городские часы и это одно из мест, откуда можно полюбоваться панорамой города.

Новой особенностью площади является статуя великого князя Гедиминаса, основателя Тракай и Вильнюса. В 2013 году для посетителей был открыт и восстановленный с большими финансовыми усилиями Замок Великих князей литовских.

Дворец правителей

Открытый в 2013 году дворец воссоздает бывшую резиденцию литовских князей. Комплекс представляет собой современное представление оригинального Нижнего замка, который стоял на этом месте со второй половины 13 века и был резиденцией сменявших друг друга литовских князей, начиная с династии Гедиминов. Первоначально резиденция имела готические черты, а со временем превратилась в роскошный дворец эпохи Возрождения. В середине XVII века дворец был разорен московскими войсками, а позже и вовсе разрушен. Его восстановили только в 2013 году. Во Дворце правителей теперь можно посетить четыре постоянные выставки, представляющие функции этой исторической резиденции, и принять участие в частых культурных и художественных мероприятиях.

Башня замка Гедиминаса

Верхний замок на Замковой горе — главный символ Вильнюса, видимый из многих мест Старого города, описанный в различных произведениях искусства. С Замковой горы или с еще более высокой точки — смотровой площадки башни Гедиминаса — открывается замечательная панорама Вильнюса. Отсюда также можно полюбоваться удивительными закатами. С башни Гедиминаса можно увидеть историческую экспозицию, на которой представлены макеты, реконструирующие вильнюсские замки, вооружение и иконопись старого Вильнюса.

Бернардинский сад

Бернардинский сад занимает территорию, которая до того, как была захвачена бернардинцами, называлась Шерейкиски. Он расположен недалеко от Вильнюсского собора, между Горой Замковой, Вильнюсом и монастырем бернардинцев. Ботанический сад университета также был частью этой территории. В настоящее время здесь есть розарий, ряд прекрасно ухоженных аллей и монументальный фонтан — благодаря им Бернардинский сад является идеальным местом для отдыха после дня прогулок по лабиринтам улочек Старого города. Рядом со входом в парк со стороны ул. Бруноно (Св. Бруно) выращивает самый старый дуб в Вильнюсе, которому почти 400 лет.