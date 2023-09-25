Гостиницу «Витебск» планируют реконструировать и расширить автостоянку рядом

Городская управляющая компания (УКС) города Витебска сообщила местным жителям о намечающейся реконструкции гостиницы «Витебск» и планах по расширению прилегающей автостоянки.

Предстоит провести реконструкцию уже существующего здания гостиницы «Витебск», которое находится в охранной зоне историко-культурного центра города Витебск и в границах водоохранной зоны. Предполагаемые изменения в проекте реконструкции на Замковой улице включают в себя:

Перепланировку помещений подвала и этажей с 1 по 12. Пристройку панорамного лифта. Создание смотровой площадки с проведением отделочных работ. Модернизацию инженерных сетей. Расширение автостоянки на 88 парковочных мест, вместо текущих 40. Строительство системы для уборки дождевых стоков. Облагораживание прилегающей территории.

Отчет о воздействии на окружающую среду, связанный с этим проектом, уже должен быть готов. Общественные обсуждения планируется провести с 29 сентября по 29 октября.

В настоящее время управление капитального строительства города Витебска осуществляет закупку услуг по проведению раскопок внутри здания и на смежной территории для обследования фундаментов гостиницы “Витебск”. Предполагается, что эти работы будут завершены к 31 октября и оценены приблизительно в 8650 и 10 350 рублей соответственно.