Гостиницу «Витебск» планируют реконструировать и расширить автостоянку рядом

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Городская управляющая компания (УКС) города Витебска сообщила местным жителям о намечающейся реконструкции гостиницы «Витебск» и планах по расширению прилегающей автостоянки.

Предстоит провести реконструкцию уже существующего здания гостиницы «Витебск», которое находится в охранной зоне историко-культурного центра города Витебск и в границах водоохранной зоны. Предполагаемые изменения в проекте реконструкции на Замковой улице включают в себя:

  1. Перепланировку помещений подвала и этажей с 1 по 12.
  2. Пристройку панорамного лифта.
  3. Создание смотровой площадки с проведением отделочных работ.
  4. Модернизацию инженерных сетей.
  5. Расширение автостоянки на 88 парковочных мест, вместо текущих 40.
  6. Строительство системы для уборки дождевых стоков.
  7. Облагораживание прилегающей территории.

Отчет о воздействии на окружающую среду, связанный с этим проектом, уже должен быть готов. Общественные обсуждения планируется провести с 29 сентября по 29 октября.

В настоящее время управление капитального строительства города Витебска осуществляет закупку услуг по проведению раскопок внутри здания и на смежной территории для обследования фундаментов гостиницы “Витебск”. Предполагается, что эти работы будут завершены к 31 октября и оценены приблизительно в 8650 и 10 350 рублей соответственно.

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