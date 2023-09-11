Ремонт варочных панелей для жителей Витебска

Варочная панель – техника, которая постепенно пришла на смену громоздким газовым плитам. Стильная индукционная или электрическая панель отличается компактными размерами и разнообразными режимами работы. Если такая техника вышла из строя, как можно скорее вызовите мастера от нашей компании: мы работаем с электрическими и газовыми панелями от европейских и китайских брендов.

Распространенные неисправности варочных панелей

К часто встречающимся поломкам относится следующее:

Панель не включается, не зажигается газ. Не работает одна или несколько конфорок. Панель недостаточно нагревается, в результате чего приготовление пищи становится невозможным. Вы не можете выбрать нужный режим на технике. Не работает электронная панель для управления или механические рычаги. Электрическая панель бьет током при работе. Поломка вилки или электрического провода (не пытайтесь использовать технику в этом случае, это может быть небезопасно). Варочная панель нагревается слишком сильно.

При этих неисправностях обратитесь к нашим профессионалам, которые в течение часа или двух приедут на ваш вызов с необходимым оборудованием и инструментами, проведут нужные работы. При заказе ремонта в нашей компании диагностика проводится бесплатно.

В большинстве случаев ремонт варочной панели заключается в замене того или иного элемента. Мы используем детали, которые совместимы с вашей моделью варочной панели, все запчасти отличаются долгим сроком службы и надежностью.

После проведенного ремонта мы предоставляем гарантию на выполненные работы, оформляется соответствующий акт. После оплаты вы получаете квитанцию.

К достоинствам обращения в компанию «Фаст-Сервис» относится следующее:

У нас работают опытные специалисты, которые уже отремонтировали десятки варочных панелей. Мы работаем с техникой любых брендов, устраняем даже сложные неисправности. Использование оригинальных запчастей, многие из которых есть в наличии. Доступные цены, скидки и регулярные акции. Для постоянных клиентов также действует система лояльности. Срочный вызов мастера в течение одного или двух часов. В большинстве случаев вы сможете пользоваться отремонтированной варочной панелью уже в этот же день. Оформление гарантийных документов, по которым вы сможете обратиться к нам снова.

Для вызова мастера по ремонту варочных панелей позвоните или напишите нам