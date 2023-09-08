Движение из Минска в Витебск и обратно будет с новым уровнем комфорта. Сейчас дорожные работы развернуты недалеко от Логойска, возле поселка Плещеницы. По замыслу, одна из крупнейших автомагистралей в нашей стране станет бетонной и четырехполосной.

Одновременно строители создают дополнительные инженерные сооружения: мост через реку Гайну, двухуровневую развязку на повороте к мемориальному комплексу «Хатынь», подземные велопешеходные переходы и тоннели для животных. Вдоль трассы появятся новые площадки для отдыха.

С учетом реконструкции движение транспорта организовано по временной схеме, с ограничениями скорости до 70 км/ч, а в местах сужения дороги — до 50 км/ч.

Только по завершении строительных работ водителям разрешат разгоняться до 120 км/ч.

Запланировано завершить реконструкцию до конца 2024 года.

Правительство выделило дополнительные ресурсы на ремонт трассы Минск — Витебск и 13 мостов. Это связано с прекращением финансирования Европейским банком реконструкции и развития инфраструктурных проектов в Беларуси.