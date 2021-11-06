На автотрассах Витебской области ГАИ усилит контроль в выходные

ГАИ проведет усиленную отработку автодорог. В Витебской области тщательный контроль будет осуществляться на участке автодороги Р-15 от Орши до Лепеля. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Так, с 5 по 8 ноября территориальные подразделения ГАИ масштабно отработают автодороги Р-15 Кричев – Орша – Лепель и Р-59 Логойск – Смолевичи – Марьина Горка, проинформировали в МВД.

Внимание будет уделяться контролю скорости, правил обгона и маневрирования, проезда пешеходных переходов и перевозки пассажиров, особенно – несовершеннолетних.

«При контроле над дорожным движением будет использоваться подтвердившая свою эффективность практика обмена экипажами ДПС соседних районов», — подчеркнули в МВД.

Повышенное внимание будет уделено выявлению водителей, находящихся в состоянии опьянения, и бесправников.

В темное время суток инспекторы отработают участки дорог и улиц населенных пунктов, наиболее подверженные риску наездов на пешеходов. Не останутся без внимания и нарушения со стороны пешеходов и велосипедистов, добавили в ведомстве.