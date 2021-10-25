На трассе «Минск-Витебск» произошла авария с участием автомобиля ГАИ

Вчера на магистрали M3 случилось дорожно-транспортное происшествие: в аварию попала машина ГАИ.

Инцидент произошёл вечером 24 октября на 11-м километре трассы «Минск-Витебск» — на повороте на населённый пункт Боровляны, сообщили «Витебскому Курьеру» в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сообщается, что около 19:40 в служебный автомобиль Geely врезалась легковушка SEAT. В сообщении говорится, что автомобили двигались в попутном направлении.

Причиной аварии стало несоблюдение дистанции.

После столкновения SEAT оказался за пределами автомобильной дороги.

К счастью, в результате произошедшего никто не пострадал. Однако оба транспортных средства получили серьезные повреждения.

На месте аварии присутствовали сотрудники ГАИ.

Правоохранители устанавливали обстоятельства и причины аварии.