ДТП под Киевом: среди пострадавших есть белорусы

По меньшей мере шестеро граждан Беларуси пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Авария произошла 21 октября днем, на 51-м километре трассы Киев-Знаменка. Согласно опубликованным данным, пассажирский автобус ПАЗ ехал в направлении Киева, в этот момент в нем находились 17 человек. Все – граждане Беларуси. Сообщается, что водитель автобуса не предоставил преимущества в движении грузовику FAW, в результате чего произошло столкновение и автобус перевернулся. Пострадали по меньшей мере шестеро пассажиров.

Пострадавшие с травмами легкой и средней степени тяжести были доставлены в Обуховскую центральную районную больницу. В настоящий момент их жизни ничто не угрожает.