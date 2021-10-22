ДТП под Киевом: среди пострадавших есть белорусы

ДТП
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По меньшей мере шестеро граждан Беларуси пострадали в ДТП с пассажирским автобусом под Киевом. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Авария произошла 21 октября днем, на 51-м километре трассы Киев-Знаменка. Согласно опубликованным данным, пассажирский автобус ПАЗ ехал в направлении Киева, в этот момент в нем находились 17 человек. Все – граждане Беларуси. Сообщается, что водитель автобуса не предоставил преимущества в движении грузовику FAW, в результате чего произошло столкновение и автобус перевернулся. Пострадали по меньшей мере шестеро пассажиров.

Пострадавшие с травмами легкой и средней степени тяжести были доставлены в Обуховскую центральную районную больницу. В настоящий момент их жизни ничто не угрожает.

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