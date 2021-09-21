В Витебске произошло смертельное ДТП

Иномарка сбила перехода в Витебске. От полученных травм он скончался на месте. Смертельная авария произошла 20 сентября в 10 часов вечера на проспекте Черняховского.

По информации Госавтоинспекции, водитель Iveco совершил наезд на неустановленного мужчину, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля.

От полученных ранений пешеход погиб. По факту ДТП проводится проверка. Личность погибшего устанавливается.