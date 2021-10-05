Замглавы правительства Ивановской области погиб под Витебском

ДТП
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Авария со смертельным исходом произошла в Шумилинском районе. ДТП, в результате которого Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, произошло утром 5 октября на 68-м км дороги Витебск — Полоцк — граница Латвии.

От полученных травм 62-летний водитель легковушки, замглавы правительства Ивановской области Сергей Коробкин скончался в больнице, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Подробности произошедшего устанавливаются.

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