Замглавы правительства Ивановской области погиб под Витебском

Авария со смертельным исходом произошла в Шумилинском районе. ДТП, в результате которого Mitsubishi Outlander выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком, произошло утром 5 октября на 68-м км дороги Витебск — Полоцк — граница Латвии.

От полученных травм 62-летний водитель легковушки, замглавы правительства Ивановской области Сергей Коробкин скончался в больнице, сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Подробности произошедшего устанавливаются.