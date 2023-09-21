В Витебске работает необычный арт-магазин «У фонтана»

На улице Суворова, 38, в Витебске появилось уникальное место под названием «У фонтана» – креативный салон-магазин. Этот уютный уголок предлагает не только удивительные арт-произведения, но и уникальные возможности для творчества и вдохновения.

В «У фонтана» вы найдете разнообразные картины, изделия ремесленников, оригинальные подарки и сувениры. Здесь также регулярно организуют выставки, на которых представлены работы талантливых художников.

И это еще не все! «У фонтана» предоставляет возможность пройти мастер-классы по различным видам искусства, расширяя ваше художественное мастерство.

Этот магазин — настоящий пионер в Витебске, объединяя в себе три важных аспекта: продажу искусства, обучение художественным техникам и организацию выставок.

График работы магазина следующий: будние дни с 10:00 до 18:00, суббота с 10:00 до 17:00, воскресенье с 10:00 до 15:00.