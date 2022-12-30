В Витебске открылся первый магазин низких цен FORMAT AUTLET

В Витебске открылся первый магазин низких цен «FORMAT ОUTLET», который расположен по адресу: пр-т Московский, 130-1 (Евроопт Hyper). Время работы: 9:00-21.00.

В магазине аутлет представлен широкий ассортимент продукции размеров от 42 до 64 включительно. Здесь вы найдете много моделей с дизайнерским принтом, худи, джемпера, жакеты мужские и женские, туники, водолазки, леггинсы, толстовки, удлиненные жилеты, шорты и майки. Все изделия высокого качества, максимально комфортны, стильные и выполнены из натуральных материалов с современным дизайном.

Примечательно, что в преддверии новогодних праздников, магазин «FORMAT ОUTLET» дарит дополнительные скидки -20% на весь ассортимент.