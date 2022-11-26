В Витебске закрыли магазин «Светофор»

Витебск
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В Витебске в связи с реализацией продукции, представляющей угрозу здоровью граждан, приостановлена работа магазина «Светофор», информирует КГК.

К продаже здесь предлагались некачественные рыбные консервы, фактическая масса которых к тому же была меньше заявленной в маркировке. Кроме того, ненадлежащего качества были консервы из мяса птицы.

Отметим, что в марте текущего года деятельность этого магазина уже приостанавливали за многочисленные нарушения санитарных норм и правил.

Еще один розничный склад-магазин «Светофор» открыли в Витебске. Но стоит ли туда идти?

Витебск торговля
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