В Витебске закрыли магазин «Светофор»

В Витебске в связи с реализацией продукции, представляющей угрозу здоровью граждан, приостановлена работа магазина «Светофор», информирует КГК.

К продаже здесь предлагались некачественные рыбные консервы, фактическая масса которых к тому же была меньше заявленной в маркировке. Кроме того, ненадлежащего качества были консервы из мяса птицы.

Отметим, что в марте текущего года деятельность этого магазина уже приостанавливали за многочисленные нарушения санитарных норм и правил.