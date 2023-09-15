В Витебской области из-за нехватки кормов были убиты более 200 телят

Более 200 телят были убиты в течение одной ночи из-за нехватки кормов на сельхозпредприятии в Витебской области. Информация об этой трагедии была раскрыта правоохранительными органами.

Согласно данным, на предприятии не хватало кормов для животных, и руководство приняло решение косить поле, которое было обработано химикатами, чтобы использовать зеленую массу для кормления телят.

За два дня, с 16 по 17 июля, на животноводческом комплексе этого колхоза было убито 236 крупных рогатых скота. По оценкам прокуратуры, ущерб, нанесенный сельскохозяйственной организации, составил 650 000 рублей.

Установлено, что исполняющий обязанности директора и заместитель руководителя одного из сельхозпредприятий приняли решение о кормлении животных зеленой массой с поля, которое было обработано химикатами. Это привело к вынужденному убою 236 голов скота в течение суток.

Позже эксперты, проведя анализ растительности с этого поля, обнаружили превышение допустимых норм нитратов и нитритов. В связи с этим инцидентом прокуратура возбудила уголовное дело против должностных лиц из-за их бездействия, как сообщила пресс-служба МВД.