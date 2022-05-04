На ферме в Лепельском районе из-за поджога погибли более 30 телят

Пожар
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30 апреля на территории фермерского хозяйства в Лепельском районе из-за поджога заживо сгорели. более 30 телят.

Правоохранители установили причины пожара. Было выяснено, что 58-летний сторож во время рабочей смены не потушил окурок и бросил его в сухую солому, после чего пошел осматривать территорию.

Мужчина в содеянном не раскаивается.

Ему предстоит выплатить более 8000 рублей за погибших животных, а также возместить ущерб, нанесенный пламенем постройкам. Виновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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