Жителя Витебска будут судить за контрабанду сигарет и поджог автомобиля

сигареты Происшествия
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Прокуратура Витебской области направила в областной суд для определения подсудности уголовное дело в отношении 41-летнего жителя одного из райцентров региона. Мужчина обвиняется в покушении на незаконное перемещение партии сигарет через таможенную границу ЕАЭС, а также уничтожении чужого имущества.

По материалам дела, фигурант в марте 2020 года пытался незаконно переместить 2 тыс. пачек сигарет марки «Фэст» из Беларуси в Литву, но был задержан пограничным отрядом.

А в апреле в ночное время из мести за задержание недалеко от КПП пограничной комендатуры он поджег автомобиль одного из военнослужащих, причинив ущерб в сумме свыше Br8,9 тыс, передает БелТА.

Более того, обвиняемый после привлечения в мае 2020 года к административной ответственности за незаконное перемещение товаров через таможенную границу ЕАЭС в июле 2020 года пытался переместить в Литву вне определенных законодательством мест 2 тыс. пачек сигарет марки Minsk city MS. Однако его действия пресекли военнослужащие войсковой части.

Обвиняемый заключен под стражу.

Часы под старину и нежнейший сыр — в Витебской области задержана контрабанда из Литвы

 

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