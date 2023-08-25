Пьяная витебчанка «заминировала» ночной клуб, в который ее не пустила охрана

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В витебскую милицию поступило несколько звонков от неизвестной женщины. Сначала она сказала о минировании одного ночного клуба. Потом, перезвонив, заявила о наркотиках в другом увеселительном заведении города. На линии «102» обратили внимание на то, что абонент явно находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Прибывшие по вызову правоохранители задержали телефонную террористку. Выяснилось, что 38-летняя безработная витебчанка весь вечер выпивала в ночном клубе, затем вышла на улицу, чтобы подышать, но когда хотела вернуться, охрана ее уже не впустила обратно. Обидевшись, женщина решила отомстить всем клубам разом.

Витебчанке грозит до 7 лет лишения свободы.

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Витебск происшествие
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