Пьяная витебчанка «заминировала» ночной клуб, в который ее не пустила охрана

В витебскую милицию поступило несколько звонков от неизвестной женщины. Сначала она сказала о минировании одного ночного клуба. Потом, перезвонив, заявила о наркотиках в другом увеселительном заведении города. На линии «102» обратили внимание на то, что абонент явно находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Прибывшие по вызову правоохранители задержали телефонную террористку. Выяснилось, что 38-летняя безработная витебчанка весь вечер выпивала в ночном клубе, затем вышла на улицу, чтобы подышать, но когда хотела вернуться, охрана ее уже не впустила обратно. Обидевшись, женщина решила отомстить всем клубам разом.

Витебчанке грозит до 7 лет лишения свободы.