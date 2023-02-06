Подросток из Минска грозился взорвать многоэтажное здание в Витебске

Сотрудники обследовали здание, взрывных устройств не обнаружили. Личность малолетнего преступника установили довольно быстро. Выяснилось, что это девятиклассник из Минска во время телефонных развлечений набрал случайный номер. Действиям подростка дадут правовую оценку соответствующие органы столицы.

За ложное сообщение об опасности ответственность наступает с 14 лет. Такие поступки грозят лишением свободы сроком до 7 лет.