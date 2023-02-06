Подросток из Минска грозился взорвать многоэтажное здание в Витебске

Витебск
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3 февраля 15-летний житель Минска по телефону заявил, что взорвет многоэтажное офисное здание в Витебске.
Звонок с информацией о бомбе в здании поступил на мобильный 52-летней жительницы города. Незнакомец заявил, что офисная многоэтажка, где находится жительница Витебска, в ближайшее время взлетит на воздух. Подросток предложил эвакуировать людей из помещений. Женщина оперативно обратилась в Октябрьский РОВД Витебска.

Сотрудники обследовали здание, взрывных устройств не обнаружили. Личность малолетнего преступника установили довольно быстро. Выяснилось, что это девятиклассник из Минска во время телефонных развлечений набрал случайный номер. Действиям подростка дадут правовую оценку соответствующие органы столицы.

За ложное сообщение об опасности ответственность наступает с 14 лет. Такие поступки грозят лишением свободы сроком до 7 лет.

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