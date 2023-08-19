Более 20 школ и гимназий участвовали в пилотном проекте по питанию в прошлом году

Школы Беларуси переведут на новый формат питания учеников. За время эксперимента опробовали новые технологии приготовления обедов, изменились и подходы к питанию школьников. До 1 сентября Минобразования планирует подготовить персонал, чтобы распространить проект на другие учебные заведения.

Часть школ перейдет на новые подходы с 1 сентября, другие — с 1 января, а оставшиеся — с 1 сентября 2024-го.

В меню учеников появятся новые блюда. Для этого разработали рецептурный сборник на основе вкусовых предпочтений школьников, которые изучили за время эксперимента. В нем около 400 блюд. Сборник есть в открытом доступе, в том числе на сайте Минобразования.

Еще одна особенность — разработка примерных двухнедельных рационов питания на основании предоставленной Минздравом единой таблицы норм трехразового питания. Причем речь идет об одном наборе продуктов для одно-, двух- и трехразового питания с учетом требований по рационному распределению калорийности.

Активнее будут привлекать и родителей — от мастер-классов по приготовлению блюд, в том числе на родительских собраниях, до викторин. Кроме того, повысят профессиональную квалификацию работников школьных столовых.